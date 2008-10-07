Витаса осмеяли китайцы!

Когда на артиста выпускают пародию, значит популярность, считай, на уровне. Вот и на некогда российского певца Витаса состряпали пародию. Да не одну. В Китае был объявлен целый конкурс на лучшую пародию на Витаса! В Китае за последние 3 года Витас стал явлением общенационального уровня: именем VITAS названы мобильные телефоны, мягкие игрушки, линия одежды, серия украшений для девушек, компьютерная игра, пластиковые карты для телефонной связи, минеральная вода, почтовая марка и так далее. Отмечены случаи, когда родители называли своих детей именем российского вокалиста, который регулярно проводит сенсационные туры по стадионам азиатского континента, выпустил 4 платиновых альбома и даже заслужил памятник при жизни. Популярное Интернет-издание из Тайпея провело конкурс на самую удачную пародию "райской птицы" (это одно из многочисленных имен Витаса, кроме этого часто используют "ангел с глазами медузы", "космический соловей", "алмазный голос"), собравший более трех тысяч работ: по итогам Интернет-опроса победителем стала пародия на "Оперу № 2". Автор получил 10.000 $ премиальных и всеинтернетовскую популярность. На волне успеха он планирует создать целу серию пародий на артиста.