Духовны от секса больше не зависит

В августе общественность была потрясена весьма необычным известием: Всемирно любимый актер, примерный семьянин и отец двоих детей Девид Духовны отправился в реабилитационную клинику для лечения от редкого психического отклонения, называемого сексуальной зависимостью. Несчастные (несчастные ли?), которых поразил этот недуг, испытывают аномально повышенный интерес к физиологическому аспекту межполовых отношений, что занимает почти все их мысли и мешает любой деятельности, сообщает журнал Viva. Вчера, 6 октября, адвокат Духовны официально заявил что его подопечный успешно завершил курс лечения и, стало быть, наконец избавился от навязчивых идей эротического характера. Многочисленным фанаткам актера остается только надеяться что это никак не скажется на его мужском шарме.