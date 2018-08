Пинк возглавила британский чарт с новым синглом

Известной американской певице Пинк (Pink) удалось потеснить с первого места в британском официальном чарте рок-группу Kings of Leon. Новая композиция поп-звезды «So What» возглавила британский музыкальный хит-парад и стала вторым синглом за всю карьеру певицы, занявшим первую позицию в чарте. Композиция «Sex on Fire» от американских рокеров Kings of Leon, которая оставалась на первом месте в чарте на протяжении трех недель, на этой неделе заняла вторую позицию, сообщает Site UA. Рок-группа Oasis заняла третье место в хит-параде со своим новым синглом «The Shock of the Lightning» из альбома «Dig Out Your Soul». Четвертая позиция досталась британскому трио Sugababes с их композицией «Girls». Пятерку лучших синглов этой недели в Британии замыкает воссоединенная группа Boyzone с песней «Love You Anyway».