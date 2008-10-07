Представляем дебютный альбом талантливого продюсера и ди-джея Andy Duguid

Началом стремительного роста карьеры Andy Diguid можно считать сентябрь 2006 года, когда его трек «Hypocrisy» был замечен и отобран всемогущим Tiesto. Поддержка высшей элиты ди-джеев была проявлена вскоре, после того, как работа «Hypocrisy» была включена в плейлисты Paul van Dyk, Tiesto и Armin van Buuren. А после феноменального взлёта трека на 5ю строчку немецкого DANCE чарта, имя Andy Diguid–а стремительно ворвалось в недоступный «лес» знаменитых продюсеров и заняло свою нишу. Официальный «последователь», трек “Don’t Belong” фактически проследовал тем же путем, обрушившись на индустрию как один из самых «громких» композиций 2007 года. “Don’t Belong” был моментально включен в самую известную серию микс-компиляций Tiesto “In Search Of Sunrise”. Вскоре, Andy Diguid стал одним из самых востребованных «ремиксеров», который создал ремиксы для таких мэтров dance музыки, как Tiësto, Johan Gielen, Phynn, Skepta и Mr. Sam. Компания «Одиссей» представляет дебютный альбом «Believe», который представляет собой запись из 11 треков высшего качества. В ходе работы он сотрудничал с такими признанными продюсерами и вокалистами, как Tiësto, Johan Gielen, Phynn, Skepta и Mr. Sam, а также немецкий певец I-Fan (известный нам по великолепному вокалу мирового хита Funkerman – “Speed Up”). Каждый трек альбома индивидуален и неповторим, он отражает многосторонность музыкального видения Andy Diguid. “Believe” – 68 минут непрерывного саунтрека из утонченного progressive, обольстительного trance, агрессивного electro и ритмичного house.