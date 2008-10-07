«Адмирал» обогатил Лизу Боярскую

9 октября на экраны выходит фильм «Адмирал», повествующий о жизни легендарного руководителя белого движения Александра Колчака. За несколько дней до премьеры прошел закрытый показ картины, главные роли в которой сыграли Константин Хабенский, Елизавета Боярская и Сергей Безруков, сообщает Showbiz Media. По словам режиссера «Адмирала» Андрея Кравчука, это фильм не о войне, а о любви, взаимоотношениях и большом человеческом чувстве. «Над картиной мы работали около пяти лет, сами съемки длились полтора года. За это время мы прочли массу материалов (хроники, воспоминания, любовную переписку, протоколы допросов), изучали фотографии, традиции, манеры и так далее. Для воссоздания батальных сцен мы разыскали карты боев. Все герои в исполнении наших актеров, в том числе эпизодические, получились яркими и интересными. Мне кажется, фильм получился». Исполнительница роли возлюбленной Колчака Анны Тимиревой Елизавета Боярская подошла к съемкам ответственно. Готовясь к роли, молодая актриса перечитала огромное количество литературы о героях. «Я прочитала очень много не только об Анне, но и о самом Колчаке, и о других героях, даже о начальнике отдела охраны Колчака. Читала мемуары, воспоминания, да и просто смотрела фотографии, фильмы, читала книги той эпохи – все это обогащало и помогало». «Трудностей во время съемок не было. Когда чего-то хочешь, трудно не бывает, – отмечает Елизавета. – Даже если возникали какие-то сложности, все было только в радость, все только помогало, потому что препятствия всегда только подстегивают. Вообще, у нас не было какого-то разделения на съемочную группу и артистов. Мы два года работали практически каждый день, и мы все стали одной большой семьей. Для меня все люди, с которыми мы работали, остались друзьями, я им всем благодарна» Исполнитель роли адмирала Александра Колчака Константин Хабенский не смог присутствовать на показе – актер сейчас находится в Лос-Анджелесе. Хабенский связался с московскими журналистами посредством телемоста. В «городе ангелов» на этот момент было ранее утро. «В последнее время для меня большая радость и большое удовольствие давать интервью в пять часов утра…» – отметил актер. «Этот фильм стал для меня достаточно серьезным, новым этапом в профессии и в осознании себя в профессии, – признался Константин. – Мы не пытались воссоздать на экране исторический персонаж, мы делали свой образ, своего героя. Литературы, конечно же, было прочитано много, но ведь еще важно не «захлебнуться» в исторических фактах. В своих героях актер всегда ищет черты того, чего ему не хватает в жизни. Для этой роли я научился ездить верхом, выходил в море с моряками – все это было необходимо, это так же важно, как, например, одеться, перед тем как выйти на улицу. Это неотъемлемая часть профессии».