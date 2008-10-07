Солистка «Блестящих» прикинулась агентом ФСБ

Солистка группы «Блестящие» Надя Ручка сыграла одну из главных ролей в приключенческой комедии с рабочим названием «Лопухи». Если верить генеральному продюсеру фильма Юрию Шабайкину, «Надя просто идеально воплотила роль соблазнительного, но внешне строгого агента ФСБ», сообщает Showbiz Media. «Мне очень понравилось сниматься в кино! Неожиданными, но приятными были и страх, и стеснение перед камерой. Знаете, все как в первый раз. На кастинге я волновалась, несмотря на то, что утвердили меня с первого раза. Казалось бы, столько клипов снято, столько лет на сцене, с камерой уже давно на «ты». Но нет! Трепетало сердечко мое», – рассказывает Надя. Увидеть г-жу Ручку в новом амплуа можно будет весной следующего года.