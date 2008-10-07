Прапорщик Шматко возвращается

10 октября стартует новый сезон одного из самых знаковых сериалов Нового канала - «Солдаты»! Зрителей ожидает множество приятных сюрпризов. Но главный из них – это возвращение прапорщика Шматко (актер Алексей Маклаков) в родную часть! Этому судьбоносному событию предшествуют серьезные проблемы: у Шматко рушится дом, и он решает продать привезенные Данилюком пиломатериалы, чтобы иметь какой-то начальный капитал для ремонта. На строительном рынке прапор встречается с Леней Коноваловым. Несчастного только что ограбили бандиты. Но пообещали, что вернут машину, если Леня приведет к ним еще одного бедолагу. Так что Коновалов горячо уверяет нового знакомого, что знает, где выгоднее продать пиломатериалы. Неисправимый оптимист Шматко верит…. Далее эту парочку ждут смешные и рискованные приключения. А выбраться из сложной ситуации Шматко помогут верные друзья из родной военчасти. Кстати, мелкого жулика Коновалова сыграл известный актер Александр Лыков. Который считает, что его герой совсем не так плох, как может показаться сначала. - Все гораздо сложнее. Это человек, который остался совсем один. У него никого нет, - защищает «своего» Леню актер. - И он ищет себе товарищей и друзей. Дальше по сюжету между Шматко и Коноваловым завяжется дружба. Он не захочет его предавать и расставаться с ним. Александр Лыков – не единственный звездный «дебютант» сериала «Солдаты». В новых сериях зрители увидят целое созвездие любимых актеров. Среди них – Алексей Булдаков, Тимур Родригес, Яна Поплавская, Александр Рапопорт, Александр Баширов… Премьеру нового сезона сериала «Солдаты» смотрите в пятницу, 10 октября, в 19.25