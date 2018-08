Гитарист Pink Floyd награжден за вклад в музыку

Гитарист группы Pink Floyd Дэвид Гилмор получил премию журнала Q «За выдающийся вклад в музыку»; церемония награждения состоялась вчера в Лондоне. Гилмор посвятил премию клавишнику Pink Floyd Ричарду Райту, скончавшемуся от рака 15 сентября, сообщает Showbiz Media. По словам Гилмора, «Райт заслуживает эту премию не меньше меня», передает Lenta.ru. Особых почестей была удостоена группа Coldplay: их признали лучшей группой современности, а последний альбом Coldplay – Viva La Vida Or Death And All His Friends – был назван альбомом года. Молодая, но уже наделавшая шуму в хит-парадах певица Даффи признана журналом Q прорывом года. Также в числе призеров – корифеи трип-хопа Massive Attack, получившие премию «За инновации в звуке».