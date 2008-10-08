Вячеслав Зайцев награжден «Золотой пальмой» за вклад в индустрию моды

Известный модельер Вячеслав Зайцев на открытии XI Фестиваля моды "Бархатные сезоны в Сочи"получил награду "Золотая пальма" за вклад в российскую индустрию моды, передает корреспондент РИА Новости. Награду российскому кутюрье вручила генеральный продюсер фестиваля Людмила Иванова. "От всех членов Национальной академии моды я вручаю эту награду - "Золотую пальму" мэтру российской моды Вячеславу Зайцеву", - сказала Иванова. На открытии международного фестиваля моды "Бархатные сезоны" были представлены: коллекция Дома моды "Вемина", шляпы Ирины Дейнего, Дом моды трикотажа Ларисы Селяниной и коллекция выпускников Лаборатории моды Вячеслава Зайцева. Завершилось открытие фестиваля показом коллекции самого Вячеслава Зайцева, во время которой он представил возрожденную коллекцию мужской и женской одежды из павлопосадских платков, коллекцию вечерних платьев. В рамках фестиваля моды, который продлится в Сочи до 12 октября, пройдет Первый Конгресс парикмахерского искусства. В Сочи приедут ведущие специалисты парикмахерского искусства, стилисты, имиджмейкеры, а так же руководители крупных концернов специализированного оборудования и профессиональной косметики. В этом году кардинально изменилась процедура судейства. Отныне лауреаты Национальной премии будут определены Советом учредителей задолго до начала фестиваля, на основании рекомендаций аналитических агентств, представленных портфолио, пресс-портретов и профессиональных достижений. Таким образом, в финальном гала-показе торжественной церемонии вручения Национальной премии моды будут принимать участие только лучшие коллекции победителей. Все представляемые на фестивале коллекции можно будет приобрести в павильонах Модного базара, который развернулся на Театральной площади Сочи.