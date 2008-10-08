Анастасию Волочкову разводят с мужем

Анастасия Волочкова и ее супруг Игорь Вдовин уже не первый год вместе. Три года назад у пары появилась дочь Ариадна, а два года назад счастливые родители решились-таки сыграть свадьбу. Торжество было устроено с таким размахом, что и по сей день отечественным знаменитостям не удается побить своеобразный рекорд. Потраченная на свадьбу сумма исчислялась цифрой с шестью нулями. Жених, невеста и многочисленные гости пировали в самых красивых местах Москвы и Санкт-Петербурга, растянув гуляние на несколько дней. Каждый раз в новом наряде, невеста то спускалась с небес на воздушном шаре, то каталась в лодочке на озере у Юсуповского дворца. После свадьбы Анастасии прошло всего два года, но "знающие люди" уже заговорили о разводе супругов. Сплетня о семейном крахе балерины быстро распространилась по Интернету. Некий "надежный источник" уверял, будто от Волочковой ушел муж и супруги даже успели разъехаться, пишет "Комсомольская правда". Вот только сами Анастасия и Игорь, кажется, не в курсе собственных проблем. "При всем уважении комментировать эту чушь я не стану!" - категорично заявил Игорь Вдовин. "Пожалуйста, дайте нам возможность быть счастливыми! - прокомментировала Анастасия Волочкова. - Недавно мы прекрасно отпраздновали день рождения дочери, у нас в жизни происходит много приятных событий. Но я не собираюсь доказывать всему миру, что в моей жизни все в порядке. Если бы что-то не так происходило, я бы сказала. Ведь о серьезной болезни отца я рассказала прессе". В похожей ситуации не раз оказывались и многие другие знаменитости. "Разводили" Валерию и Иосифа Пригожина, Татьяну Буланову и ее нынешнего мужа Влада Радимова. Недавно жертвам слухов стали и Михаил Шац с Татьяной Лазаревой. К счастью, почти всегда подобные сплетни реального подтверждения в жизни не находят.