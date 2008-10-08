Марина Девятова одолжила волосы у Александра Пескова

Певица Марина Девятова вместе с дизайнерами Еленой Борковой и Дмитрием Ломакиным работает над новым сценическим образом. Будущую коллекцию концертных костюмов Марина продумывала очень долго и тщательно. По словам артистки, это будет сочетание совершенно несочетаемых элементов: кеды, пышная юбка, черный фрак, расшитый пайетками и рыжая коса ниже пояса. Вся коллекция будет выполнена в холодных сиренево-фиолетовых тонах. А в поисках подходящей косы Марине помог Александр Песков, в арсенале которого огромный выбор различных париков. Для танцоров балета Марина придумала тоже весьма интересные костюмы: широкие шаровары с гетрами, строгие рубашки и теплые жилеты. В общем, Марина и ее балет полностью готовы к зиме. «Костюмы - это моя болезнь, - говорит певица. - Я считаю, что у артиста должно быть много разных костюмов. Выбор сценического образа у меня зависит от настроения. А настроение у меня всегда разное. Эта коллекция, навеянная приближающейся зимой, будет такая, можно сказать, новогодняя».