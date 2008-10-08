Актриса Николь Кидман стареет

Голливудским знаменитостям приходится блистать не только на экране, но и в жизни. Любая погрешность в облике немедленно становится предметом бурных обсуждений, а фотографии оплошавшей звезды облетают весь мир. Так, на светской вечеринке в Лос-Анджелесе Николь Кидман уличили в старении. Естественный, в общем-то, процесс применительно к актрисе мирового уровня оказался чуть ли не сенсацией. В 41 год Николь оказалась изрядно поседевшей, пишет Daily Mail. Прежде актрисе удавалось держать это в секрете, тем более с помощью красок для волос скрывать седые волосы совсем не проблематично. Возможно, с рождением дочери Сандей Роуз у Николь просто не остается времени на частые посещения стилиста. "В 41 год это более болезненная любовь, - откровенничала актриса о своем отношении к дочери. - Я смотрю на эту маленькую девочку и думаю: "О, нет, что же с ней произойдет?" Будто мое сердце начинает растягиваться, я чувствую, как все эти мышцы тянутся от эмоций". "Когда дело касается детей, я становлюсь настоящей львицей. Я думаю: "Никто и близко не подойдет к моим детям". Вот поэтому мы решили не продавать ее фото", - объяснила Николь свое решение не демонстрировать малышку общественности в первые же месяцы жизни, как это сейчас принято у звезд. Вполне вероятно, седина появилась у Николь Кидман как раз из-за постоянных переживаний за дочь. К чести актрисы надо сказать, что в остальном она выглядела потрясающе. Короткое темно-зеленое платье не скрывало достоинств фигуры Николь, которая ничуть не изменилась даже после беременности и родов. Кстати, другие звездные молодые мамы, также отметившиеся на вечеринке по случаю 15-летия журнала Elle выглядели не хуже. Хэлли Берри пришла на мероприятие в обтягивающем наряде, подчеркнувшем тонкую талию и женственные изгибы. Дженнифер Лопес же наоборот предпочла скрыть фигуру за свободными одеяниями, но общего впечатления это не портило.