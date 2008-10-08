28 октября, Автограф-сессия и мастер-класс супергитариста Стива Вай (Steve Vai)

Сеть салонов музыкальных инструментов «МузТорг» уже не первый раз дарит праздник украинским музыкантам и привозит в нашу страну именитейших музыкальных мастеров, чьи имена известны миру и в чьем профессионализме сомневаться не приходится. В 2008 году самым знакомым событием музыкального мира станет мастер-класс гитариста Стива Вая. «Чародей шестиструнной гитары 80-х», «неподражаемый виртуоз», «создатель уникальных звуков», «неутомимый экспериментатор» - это только часть эпитетов, которыми награждают одного их самых влиятельных гитаристов планеты. Икона гитарной музыки, успешный инструменталист и соло-артист, гитаростроитель «Ibanez», глава инди-лейбла «Favored Nations», друг и ученик Джо Сатриани (Joe Satriani), участник «Frank Zappa Group», группы экс-«ванхаленовца» Дэйвида Ли Рота (Dadid Lee Roth), «Whitesnake», «G3», исполнитель роли дьявольского гитариста в культовом «Crossroads» в Киеве поделится секретами мастерства 28 октября. В программе: • Автограф-сессия – акция для фанов Steve Vai, во время которой каждый желающий имеет возможность взять автограф и сфотографироваться с музыкантом. • Пресс-конференция • Мастер-класс – выступление, во время которого музыкант не только исполнит собственные композиции, но и поделится опытом, ответит на вопросы зала. Выступление состоится 28 октября в 19-00, Центе культуры и искусств НТУУ «КПИ», г. Киев, пр. Победы, 37 Автограф-сессия состоится 28 октября в 10-00 в музыкальном салоне «МузТорг» по адресу: г. Киев, Бессарабская площадь, ул. Бассейная, 2.