Яковлев отказался от таблеток

«На днях я стал проходить учебный курс в Институте самовосстановления человека под руководством академика Норбекова. Цель этого института - научить людей реализовывать заложенный природой потенциал, касается ли это здоровья, характера, интуиции или любого другого аспекта жизни человека, направленного на созидание, - рассказывает Яковлев. - Это своеобразная комплексная система для самопознания и самосовершенствования человека. В основе системы лежат древние восточные знания, которые на протяжении многих веков передаются из поколения в поколение. Теперь Александр ежедневно выполняет специальные упражнения и с уверенностью может сказать, что человек сам себя в состоянии вылечить.