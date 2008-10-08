Большое разочарование Димы Билана

Победа на "Евровидении" принесла Диме Билану не только радость, но и большое разочарование. Казалось, вся страна готова была носить певца на руках за второе место на конкурсе в 2006 году. А когда артисту досталось заветное первое, у многих не нашлось слов даже для поздравлений. Со времени выступления Димы в Белграде прошло почти полгода, но и сейчас певцу неприятно вспоминать об отношении иных коллег к его победе. "Я был в шоке, когда после "Евровидения" некоторые артисты, которые у меня на днях рождения бывали и считались друзьями, за глаза начали говорить: "Да какая это победа?! Да кто такой этот Билан?.." Неприятно, - переживает Дима. - Я сильно разочаровался во многих людях, в друзьях. Но стараюсь думать о хорошем. Расслабляюсь. Могу ночью сесть в машину и погонять по ночной Москве в свое удовольствие". Еще одну связанную с "Евровидением" проблему певец устроил себе сам. Незадолго до конкурса он объявил, что в случае победы женится на своей девушке Лене Кулецкой. Свадьбы так и не последовало, а артиста до сих пор терзают вопросами. "Если честно, меня с этой темой свадьбы просто уже достали!" - комментирует певец. "Это непростая тема для разговора, - пояснил он. - Если я сейчас не женюсь на Лене, это не значит, что мы разругались в пух и прах и больше не общаемся. Вот недавно мы вместе отмечали день рождения Лены, устроили небольшое торжество". Как пишут "Аргументы и факты" со ссылкой на журнал "Тайны звезд", подруге артист подарил бриллиантик. Похоже, сейчас Дима действительно не готов к кардинальным переменам в личной жизни. "Как любой нормальный человек я, конечно, мечтаю о большой семье, - признался Билан. - Но я не хочу детей именно сейчас. Есть на то причины. Когда у тебя дети, ты уже не можешь совершать безрассудные поступки. Например, вдруг мне захочется... влюбиться в кого-нибудь, бросить все и уехать на край света? А тут ребенок... Дети сковывают свободу. А я очень ею дорожу".