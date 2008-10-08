Фоменко лишился работы на «России»

В новом сезоне телеканал «Россия» планировал запуск нового проекта «Мистер и Миссис», ведущим которого должен был стать Николай Фоменко. Как удалось узнать Life, в связи с мировым финансовым кризисом руководство телеканала решило заморозить съёмки шоу, которые намечались на конец октября. Таким образом, без работы остался один из главных шоуменов страны Николай Фоменко, у которого уже был подписан контракт с создателями проекта. На какой срок были приостановлены съёмки семейного шоу и будут ли они возобновлены, пока неизвестно. Рабочее название телепроекта - «Мистер и Миссис». Главная его цель - выявить самую счастливую и самую гармоничную семейную пару с помощью всевозможных испытаний и каверзных вопросов. Суть проекта такова. Три семейные пары соревнуются за почетное звание самой крепкой и счастливой ячейки общества. Победители первого тура выходят в суперигру, где проходят тест на знание собственной второй половинки. Вопросы простые, но коварные. Например, какой книгой зачитывается сейчас муж, любимый цвет помады жены, марка ликера, размер одежды, год рождения тещи и куда ездит на рыбалку свекор. Создатели передачи хотели, чтобы участниками шоу - копии успешного английского проекта - стали именитые пары отечественного шоу-бизнеса. Звездные супруги должны были отвечать на вопросы и зарабатывать очки. Достаточно долго создатели шоу искали соведущую для экстравагантного Николая Фоменко. Изначально выбор продюсеров пал на Марию Голубкину, ведь совсем недавно Маша и Николай олицетворяли собой безупречную звездную семейную пару. Но актриса - и это неудивительно - отказалась от участия в проекте. Спустя некоторое время на роль соведущей семейного шоу утвердили теле- и радиоведущую Фёклу Толстую. - Николай профессиональный актер, и ему все равно, с кем работать на съемочной площадке, - заверила корреспондента Life помощница Фоменко Любовь. - Если в качестве соведущей на это шоу подберут Голубкину, он будет работать с ней без всяких проблем.