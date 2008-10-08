Клаудиа Шиффер пошла за пивом

Немецкая супермодель не без тени сожаления констатировала очевидное – век манекенщицы короток, поэтому нужно думать о более серьезном занятии для себя. И Клаудиа с выбором уже, кажется, определилась. Как сообщила длинноногая блондинка, в скором времени она наладит производство собственной марки пива! По словам Шиффер, на это ее вдохновил недавно состоявшийся фестиваль «Октоберфест» в Мюнхене. «Пусть глянцевые журналы украшают певицы и актрисы, такие сейчас времена. А я займусь пивоварением. Как модель я себя полностью реализовала, и мне больше нечего сказать в этой сфере!» - заявила журналистам Клаудиа. Девушка не исключает, что свою марку она сможет представить уже на следующем «Октоберфесте».