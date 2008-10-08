Мэл Би отказала лишь два раза

Два раза Хью Хефнер предлагал бывшей перчинке раздеться догола и сняться для его Playboy. Но темнокожая красотка держалась стойко. Неизвестно, что же все-таки случилось, но когда Хефнер в третий раз обратился к Мэл Би, она согласилась. Правда, лишь дождавшись чека на 1 миллион фунтов стерлингов. Говорят, тридцатитрехлетняя Мэл согласилась на все – на обложку, интервью и серию очень откровенных поз. По слухам, все это она делает, чтобы «лишний раз утереть нос Эдди Мерфи», отцу ее дочери. Напомним, голливудская знаменитость поступила очень некрасиво. Эдди бросил Мэл, когда она забеременела от него, в самый разгар их скоротечного романа, заявив: «Это не мой ребенок», сообщает Showbiz Media». Мэл подала на Мерфи в суд, была сделана генетическая экспертиза. Но даже после того, как он признал малышку, преданная женщина не успокоилась. Она регулярно размахивает кулаками, появляясь в прессе со своими признаниями, и вот теперь – Playboy. И ведь наверняка не забудет в очередной раз пожурить Эдди за нанесенную ей обиду.