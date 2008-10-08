Бизнес Авраама Руссо прогорает

Финансовый кризис, охвативший планету, настиг знаменитого русского эмигранта Авраама Руссо. Известный американский банк отказал певцу в кредите в 800 000 долларов - развитие ресторанного бизнеса, так успешно стартовавшего, находится под угрозой. Напомним, что 2 недели назад известный певец открыл бар-ресторан Hewn в самом центре Нью-Йорка. Торжество по этому поводу было грандиозное - сбылась давняя мечта популярного артиста. Около года 39-летний Авраам и его супруга, 26-летняя Морелла работали над долгожданным открытием: продумывали дизайн, стиль, расположение ресторана. Каждая мелочь давалась супругам нелегко. В день открытия ресторана счастливый Руссо щедро одарил супругу - он презентовал Морелле бриллиантовое колье за 130 000 долларов. Семейная пара Руссо просто светились от счастья. Никто и предположить не мог, что ресторанный бизнес попадёт под угрозу, и случится все в одночасье! - Мы очень обеспокоены за наш бизнес, вчера Bank of New York отказал нам в кредите, хотя проблем никогда не было! - расстроенно поделилась с LIFE.RU супруга Руссо Морелла. - Нам нужно платить за аренду, заработную плату сотрудникам, а ресторан еще не вышел на прибыль, и вся надежда была на кредит. Больше всего любящая супруга переживает за мужа, ведь быть ресторатором было заветной мечтой Авраама Руссо, она претворилась в жизнь лишь после того, как певец переехал в Нью-Йорк. - Мы постараемся сделать всё возможное, чтобы сохранить ресторан, - сообщает Морелла.