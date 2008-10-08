Актриса Хэлли Берри признали самой сексуальной женщиной года

Голливудская звезда и модель Хэлли Берри, известность которой принесла роль девушки Бонда, была признана самой сексуальной женщиной года по версии журнала Esquire. Саму голливудскую звезду эта новость скорее позабавила. Она даже призналась в том, что не совсем понимает, что это значит, "но мне 42 года и я только что родила, так что я согласна", - рассказала Берри. По ее словам, быть сексуальной - это значит поймать особое душевное состояние. "Это значит любить себя в момент, когда это труднее всего". По словам актрисы, в ее жизни многое переменилось с тех пор, как 16 марта 2008 года она родила дочь. В интервью "Известиям" актриса призналась, что ей часто хочется "встать на крышу своего дома и кричать о том, что со мной случилось в жизни, - пусть бы другие учились на моих ошибках. Если бы можно было описать мою жизнь через жанр кино, то это была бы драма. Хотя, когда оглядываешься назад, над многими вещами смеешься, как будто это комедия".