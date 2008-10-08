Кристина Агилера сыграет с турками в игру «Deal or No Deal»

Известная американская певица Кристина Агилера (Christina Aguilera), которая вскоре порадует киевлян своими выступлениями, планирует поучаствовать в турецкой версии популярного международного телешоу «Deal or No Deal». По словам источников, поп-звезда согласилась сыграть в популярную игру 19 октября этого года ради детей-сирот. Певица посмотрела несколько серий турецкой версии телешоу и убедилась в том, что данная версия намного интереснее международной. Напомним, что на 19 октября у Кристины был запланирован концерт в Лондоне, однако она решила изменить свой концертный график и отправиться в Стамбул. Создатели турецкого телешоу сообщили, что поп-звезда также исполнит в прямом эфире две свои новые композиции.