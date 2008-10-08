Участник БАНД’ЭРОС закрутил роман с эстонской моделью

Недавно группа БАНД’ЭРОС вернулась из Эстонии, где ребята провели несколько дней на съемках своего нового клипа. Это ролик на новую композицию группы «Адьос!» – рэггатон, динамичный танцевальный трек для танцполов и жарких вечеринок. Песня «Адьос!» - о том, что люди встречаются и расстаются, но обязательно встретятся вновь, если это судьба. По словам участников БАНД’ЭРОС, они делегировали на роль главного героя клипа Батишту, который по сюжету находит свою любовь на морском побережье. Возлюбленную героя сыграла эстонская модель с афроамериканскими корнями. Однако эта сюжетная линия не будет долгой и основополагающей в клипе — помимо этого зрителя ждут сцены разгула и веселья на морском берегу, модели в купальниках и все БАНД’ЭРОСы в летних нарядах. Как обычно, было отснято довольно много забавных моментов, возникавших прямо на съемочной площадке. Многие подобные эпизоды войдут в окончательную версию ролика. В отличие от предыдущих видео БАНД’ЭРОС, на этот раз музыкальный продюсер группы, он же автор музыки и текстов Александр Дулов решил предоставить режиссеру Индреку Маасику больше творческой свободы и, по его словам, не «грузить» режиссера своими собственными сценариями. Так как многие клипы группы он придумывал и монтировал сам, а видео «Манхэттен» еще и снимал как режиссер.