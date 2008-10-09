СРОЧНО! Лайме Вайкуле угрожает опасность

Лайма Вайкуле из-за нагрянувшего финансового кризиса может лишиться крыши над головой. Американский банк потребовал от нашей звезды досрочной выплаты кредита за дом на побережье Атлантического океана. Один из крупнейших банков Майами Citizens and Southern Bank of Atlanta требует от прибалтийской певицы Лаймы Вайкуле невозможного. До Нового года самая статная блондинка российского шоу-бизнеса обязана досрочно выплатить всю сумму за приобретенный в кредит дом на побережье Майами. Ошеломившее российскую певицу банковское извещение нарочито гласит: «Просим Вас в течение 40 дней погасить кредит на приобретенную недвижимость». Похоже, мировой финансовый кризис не обошёл стороной и самую элегантную певицу России 54-летнюю Лайму Вайкуле. Получив неожиданное и малоприятное письмо, Вайкуле ужаснулась. На такие траты певица явно не рассчитывала. По словам артистки, столь внушительной суммой она попросту не располагает и выхода из затруднительной ситуации пока не видит. Лайма перед выбором: продать любимый особняк в Майами или в кратчайшие сроки найти астрономическую сумму американских зеленых. - Я очень люблю проводить здесь время, именно здесь прошли самые счастливые моменты в моей жизни, - ранее воодушевленно рассказывала LIFE.RU Лайма о своем заокеанском жилище. В связи со сложившейся нестабильной финансовой ситуацией шанс Лайме взять кредит в другом банке, например в России, равен нулю. Несмотря на звездный статус и популярность, банки отказываются выдавать кредиты. Надеемся, Лайме Вайкуле всё-таки удастся решить финансовые проблемы, сообщает life.ru.