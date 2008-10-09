Верку Сердючку приглашают в Голливуд

Американская компания, являющаяся одним из подразделений Warner Brothers Entertainment, предложила Верке Сердючке сняться в картине, бюджет которой превышает 100 миллионов долларов. По сценарию Сердючка должна будет сыграть певицу, под выступление которой в ночном клубе главные герои фильма знакомятся, и между ними вспыхивает любовь. На съемки этой сцены в Голливуде планируют потратить 2 дня. По словам самого Данилко, сценарий фильма ему уже прислали, но из-за своего плотного гастрольного графика он еще не успел дочитать его до конца. "Конечно, приятно получать такое предложение, тем более из Голливуда", - говорит Данилко. – "Но пока я не дочитал сценарий, и вопрос о моем участии в съемках остается открытым". По словам источника, контракт оценили почти в миллион долларов. Такая немаленькая сумма за игру украинского артиста обусловлена его высокой популярностью после выступления на Евровидении. Сейчас менеджеры артиста ждут ответа Андрея - будет он сниматься в фильме или нет. В случае положительного решения они примутся по-новому выстраивать гастрольный график певца, чтобы найти свободное время для съемок и перелета.