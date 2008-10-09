У солиста «Дюны» отобрали права

Самой веселой семейке из Долгопрудного совсем не до смеха. На днях у Виктора Рыбина гаишники отобрали водительское удостоверение. Неприятность с 46-летним певцом произошла на северо-востоке Москвы. За рулем красно-белого «Мини Купера», который, кстати, принадлежит его жене Натальи Сенчуковой, Виктор возвращался домой в вечерний час пик по Дмитровскому шоссе, сообщает Life. Несмотря на внушительный стаж вождения (Виктор за рулем уже 30 лет), нервы автомобилиста не выдержали, и, чтобы объехать огромную пробку, он выехал на встречную полосу. Однако на беду музыканта, его нарушение заметил бдительный гаишник. Инспектор ДПС остановил иномарку и попросил предъявить документы. Даже узнав солиста популярной группы, страж порядка не отступил от своих принципов и не стал оставлять нарушителя безнаказанным. Он составил протокол и забрал права, выдав временное удостоверение. Теперь Рыбину предстоит судебное разбирательство. По закону за выезд на встречку ему грозит лишение прав на 4 месяца.