Машу Фокину сравнили с золотом

На съемках очередного выпуска «Comedy Club. Ua» остроязычный критик украинского шоу-бизнеса Сергей «Тернопільський Сірий» Притула не смог устоять перед красотой глумурной исполнительницы Маши Фокиной, которая пришла в качестве звёздной гости. Резидент по традиции взялся подшучивать над всеми артистами, присутствующими в зале, а когда очередь дошла до Маши Фокиной, он возбужденно начал разговор об откровенной фотосессии для журнала «Ego». Сделав несколько комплиментов певице, он сказал, что теперь понимает, почему её продюсер Дмитрий Климашенок против того, чтобы Маша снималась обнаженной для журналов. Ведь цыгане обычно скрывают золото от чужих глаз. А так, как в крови Дмитрия Климашенко течет цыганская кровь, ему свойственно утаить от человеческих глаз свои сокровища, кем собственно и является Маша Фокина.