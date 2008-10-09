Dress Code застряли на М1

C группой Dress Code приключилось неожиданное происшествие. Группа была заявлена в списке гостей программы «Guten Morgen». Ребята встали заранее, чтобы собраться и вовремя успеть на столь ранний эфир. Александр Стьоганoff вместе с Mimi и MeLan’ой добирались на телеканал М1 вместе, на одном автомобиле. А вот Leon решил воспользоваться метро. В итоге Leon оказался на студии раньше, чем все остальные. Но виной тому стали вовсе не киевские пробки, а многим хорошо известный лифт, который находится в здании, где расположен М1. Александр Стьоганoff, Mimi и MeLan’а вовсе не ожидали, что застрянут в этом странном на вид лифте. А пока спецработники старались как можно скорее вытащить застрявших из лифта, Leon’у пришлось «отдуваться» в эфире самому. Но ребят вскоре освободили, и они присоединились к разговору с ведущими «Guten Morgen».