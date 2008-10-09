ШОК! Тимур Родригес опозорился на съемках

На съемках нового выпуска «Ледникового периода» Тимур Родригес заставил поволноваться и свою партнершу Албену Денкову, и организаторов ледового шоу Первого канала. Популярный юморист чуть не опоздал на собственное выступление, сообщает Life. - Тимур, ты где? - кричала в трубку обеспокоенная Албена. - До нас осталась всего одна пара. Безответственного Родригеса спас лишь десятиминутный антракт, который внезапно объявила Татьяна Анатольевна Тарасова. Главный член жюри порядком утомилась и устроила коллективный отдых на непродолжительное время. Тимур подъехал в последний момент, успев лишь надеть костюм и подставить лицо гримерам. Уже после выступления Родригес заметил, что впопыхах натянул майку шиворот-навыворот. - Ай, ладно, - обреченно махнул рукой юморист, увидев швы своей майки, - надеюсь, никто не заметил.