Семен Горов выиграл девушек из SMS в карты?

Вчера состоялись очередные посиделки с украинским «Comedy Club». Вечер юмора посетили многие украинские звезды, среди которых – режиссер Семен Горов и солистки группы SMS. Как водится, «комедианты» традиционно подшучивали над присутствующими звездами. В этот вечер всем в особенности досталось от резидента «Comedy Club» Сергея Притулы «Тернопільського Сірого». Со сцены он обратился к известному режиссеру Семену Горову и выдвинул свою версию того, каким образом ему досталась группа SMS и он начал ее продюсировать. «Наверное, Семен выиграл ее в карты. А на утро SMS-ки постучались в его дверь…» - шутил резидент. Семен Горов, будучи человеком азартным, над выдумкой посмеялся от души.