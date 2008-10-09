СРОЧНО! Фильм Александра Филатовича уже в прокате

В прошедший уик-энд начался украинский прокат фильма «Рука на счастье», производства студии Зебра, режиссером которого выступил известный клипмейкер Александр Филатович. В истории украинского кинематографа это уже второй пример, когда за полнометражную ленту берутся мастера жанра малых форм. И попытки, нужно сказать, оказались удачными. Смешная история о том, как ресторанному пианисту Грине пришили руку криминального авторитета и она начала буквально управлять Грининой жизнью, вышла у Филатовича легкой, как лишенная листьев природа Киева ранней весной. Жителям столицы кроме перипетий сюжета, интересно будет наблюдать в кадре знакомые места, поскольку практически весь фильм снимался в Киеве. Исполнитель главной роли Оскар Кучера очень органичен в своем образе. Ему удалось показать превращение из простого бедного скромняги в уверенного в себе мужчину настолько точно, что почти в каждой сцене говоришь ему: «Верю». Так же убедительны мэтры советского кино Армен Джигарханян и Михаил Светин. Елена Захарова, Сергей Романюк, Руслана Пысанка, Эвклид Кюрдзидис и другие известные и талантливые артисты дополнили актерский ансамбль и вместе создали позитивную атмосферу. После просмотра фильма остается хорошее настроение – в этом и есть его главная задача. Александр Филатович сделал вполне достойный первый в своей режиссерской карьере «полный метр». Первый блин не вышел комом и хочется от всей души поздравить Александра с важным этапом в жизни и карьере.