Скандал! Участника группы «Chicos de la Fiesta» приняли за кубинского наркодилера!

Из-за яркого латиноамериканского имиджа молодой группы «Chicos de la Fiesta» её солистов часто принимают за иностранцев. И это неудивительно – зажигательный смех, горячие чувства, пламенные взгляды, подобающая одежда и прически делают ребят очень похожими на кубинцев или пуэрториканцев. А прежняя фишка – выступать босиком даже в самую холодную погоду и вовсе путает публику, которая задаётся вопросом о национальности участников группы. А на днях после выступления в одном киевском ночном клубе парни из «Chicos de la Fiesta» Ромарио и Каруззо решили прокатиться в утреннем метро. Попрощавшись с третьей участницей коллектива Мариной, они спустились в подземку. «Мы вместе с Ромарио решили проехаться на метро. Подхожу я к эскалатору и понимаю, что мой товарищ по коллективу исчез. Как сквозь землю провалился, – разрываясь от смеха, рассказывает Карузо. – Увидев рядом сотрудника правоохранительных органов, обратился к нему с вопросом, не видел ли он тут парня в белом балахоне с капюшоном и с африканскими косичками. Милиционер успокоил меня, сказав, что его сейчас проверяют в отделении на наличие наркотиков…» «Это было смешно, – улыбчиво вспоминает Ромарио. – Я уставший, в белом балахоне, накинул на голову капюшон, за плечами большой рюкзак с музыкальными инструментами и нужными вещами… Перед эскалатором ко мне подходят два милиционера и просят пройти в отделение. Там сразу же начали обыскивать. Даже подошву кроссовок проверяли, стельки снимали… Ну ни как они не могли поверить, что у парня с косичками и дворовым «прикидом» нет наркотиков. Я спросил о причине задержки и проверки, они объяснили, что я похож на кубинского наркодилера…»