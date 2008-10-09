Шок! Наталью Волкову чуть не изнасиловали в поезде!

Погостив на выходных у родственников в городе Херсон, вчера певица возвращалась в столицу, но она и представить себе не могла, чем обернется для нее эта поездка. Так как билеты в СВ-вагон были разобраны, а в Киев из-за неотложных дел Наталье нужно было срочно возвращаться, ей пришлось купить билет в купейный вагон. Ее соседями по купе оказались 3 моряка, которые за время езды в поезде успели сдружиться, приняв на грудь. Но один из них, узнав в красивой девушке известную певицу Наталью Волкову, полностью потерял над собой контроль, и в достаточно грубой форме набросился на нее со словами: «Хочу тебя прямо здесь!». Певица настолько испугалась, что начала кричать. На крик сбежались люди, проводницы и начальник поезда. Когда Наталье удалось вырваться из купе и объятий столь неприятного любовника, начальник поезда вызвал милицию города, в котором им довелось совершить незапланированную остановку. Но милиции и дела не было до происходящего – они наотрез отказались арестовывать разбушевавшегося моряка. Лишь после того, как Наталья, пребывая в истерическом состоянии, позвонила в Киев своим близким, которые подняли на уши полгорода, моряка высадили из поезда. После этого известную певицу переселили в другое купе, где ей удалось немного поспать. «Такого со мной еще никогда не было! Я даже не думала, что люди на такое способны и что они могут быть настолько неадекватны и невменяемы. Могу признаться, что ТАК меня еще никто не хотел! Я просто шокирована!», - взволнованно рассказала Волкова.