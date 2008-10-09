Анна Семенович отправится доить коров!

Анна Семенович недавно сняла очередной клип на свою новую песню. Несмотря на всю гламурность образа теперь еще и актрисы Семенович, в клипе ей придется даже доить коров! Съемки видеоклипа Анны Семенович на песню «Дам, дам» прошли в Киеве под руководством режиссера Алана Бадоева. По задумке сценариста Аня сыграет провинциальную телеведущую, работающую над репортажем из альпийской деревни. Не трудно представить, что такое альпийская деревня: живности здесь – хоть отбавляй. Кроме того, что Семенович отправится в курятник, гусятник и тому подобные места, по сценарию ей придется побывать в кузнице и швейной мастерской. Но самое интересное: Семенович даже перевоплотится в доярку! Так что Пэрис Хилтон с ее проектом о жизни в гламурной деревне, что называется, отдыхает.