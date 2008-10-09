Поклонник Уваровой пожертвовал собой ради актрисы

Необычный инцидент произошел на съемочной площадке сериала "Тяжелый песок", который идет сейчас на Первом канале. - Когда в 2001 году мы утверждали на роль Нелли Уварову, мы даже представить себе не могли, что она станет такой звездой, - говорит продюсер фильма «Тяжелый песок». - А какая у нее популярность на Украине! Там на всех канцтоварах: обложках дневников, школьных тетрадей и шариковых ручках лицо Нелли Уваровой, сообщает Life. Съемки телесериала проходили в украинской провинции - городе Щорс Черниговской области. Местные жители от мала до велика выстраивались ночью у гостиницы и караулили любимую актрису. Поклонники ждали часами для того, чтобы взять автограф и просто посмотреть на любимую Катю Пушкареву. - А один мальчик вообще залез на дерево и упал нам прямо в кадр, - смеется креативный продюсер телесериала Дарья Виолина. - Мы ограждали съемочную площадку от назойливых поклонников Уваровой. И тогда двенадцатилетний мальчишка с соседнего двора залез на высокую яблоню, чтобы сфотографировать кумира с дерева. В результате, толи подул ветер, толи просто мальчик не удержался, но он рухнул с этой яблони прямо в кадр с Нелли Уваровой. Растрогавшись от такого самопожертвования, Уварова одарила мальчугана десятком своих автографов и совместных фотографий, а маленький лоботряс отправился домой хромая, но широко улыбаясь.