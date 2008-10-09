Илья Резник подарил Борису Моисееву песню

Заслуженный деятель искусств РСФСР Илья Рахмиэлевич Резник сделал необычный подарок для своего близкого друга и талантливого певца Бориса Моисеева. На днях композитор преподнес ему новую песню под названием «Юродивый». - «Я пасынок для родины, я нищий, я юродивый»... Крик души, а не песня! - признается Борис Моисеев. Слова у песни действительно трагические. Своеобразный гимн родине заставит поклонников Бориса призадуматься. «Дай земле воды. Птицам - поднебесья. Женщинам - любви. А немому - песню», - эти строчки словно молитва за нашу Родину. - Я в восторге, и все мои коллеги тоже, для меня это очень знаковая песня, очень яркая, - поделился с LIFE.RU своими впечатлениями Моисеев. Это гражданская песня, я счастлив, что у меня наконец-то появилась серьезная песня, - гордо добавляет певец. По достоинству оценила шедевр и Алла Борисовна Пугачёва - первым делом Резник отдал шедевр на ее суд. - Я считаю, эта песня - самое главное событие в нашем шоу-бизнесе за последние годы, - заявляет Илья Резник. - И Борис Моисеев гениально ее поет!