ШОК! Иракли попал в автокатастрофу

Известный артист Ираклий Пирцхалава попал в ДТП, причиной которого стало дорожное покрытие. Автомобиль серьезно пострадал, но буквально спас Иракли жизнь. Ираклий Пирцхалава, за рулем автомобиля Audi R8 попал в дорожно-транспортное происшествие. В 01:50 в районе дома 57 на Ленинском проспекте, в крайней правой полосе дороги автомобиль попал в колею, образовавшуюся от шин общественного городского транспорта. Скорость на момент происшествия составляла не более 65 км/ч. Однако, ситуацию усугубило и то, что дорога была скользкая от дождя, и колеи были заполнены водой. На несколько секунд R8 оказался в неуправляемом состоянии, вылетел из колеи, после чего машину закрутило. Сделав несколько полных оборотов, автомобиль ударился о высокий бордюр и снова отлетел на соседнюю дорожную полосу. В течение нескольких минут к месту аварии прибыла машина сотрудников ГИБДД. По их мнению, Ираклию удалось избежать самых серьезных последствий, благодаря невысокой скорости движения, а также надежностью автомобиля. Со слов работника Госавтоинспекции, похожие аварии из-за некачественного дорожного покрытия случаются довольно часто. А конкретно в этом месте и по такой же причине не так давно случилось ДТП, унесшее две жизни – автомобиль врезался в столб. К счастью для всех, во время происшествия не пострадал ни один человек – буквально в нескольких метрах от места происшествия находилась остановка общественного транспорта – и не произошло столкновения с другим автомобилем. В салоне R8 сработали подушки безопасности. Иракли не получил ни одной травмы.