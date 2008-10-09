Алсу получила дом за рождение дочери

Ян Абрамов - щедрый мужчина. За рождение второй дочки Микеллы он подарил жене Алсу шикарный дом стоимостью в пять миллионов долларов. Трехэтажный особняк площадью в 4000 квадратных метров в Подмосковье начали строить еще за несколько месяцев до рождения ребенка. Ян не жалеет средств на возведение нового семейного гнездышка. Говорят, только плитка стоит 1000 евро за один квадратный метр. Все комнаты в доме будут роскошно отделаны, но особое внимание уделяется детским. По просьбе Алсу их сделают светлыми, в романтическом стиле. А комната самой певицы станет подарком для нее от мужа. Интерьером занимаются четыре дизайнера, которые повсюду скупают антикварную и дизайнерскую мебель, а также предметы роскоши. По некоторым сведениям, работы будут закончены совсем скоро и семейство вселится в новый дом уже в ноябре.