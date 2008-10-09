Шоу Ксюши Собчак провалилось

Скандал на ТНТ! Реалити-шоу «Кто не хочет стать миллионером» не может спасти от провала даже его популярная ведущая Ксения Собчак. Успешная дива не удержала рейтинг телепередачи, стремительно падающий вниз. Недавно запустившийся проект «Кто не хочет стать миллионером» не заинтересовал телезрителей даже его ведущей Ксенией Собчак. Организаторы шоу и сама светская львица с трепетом презентовали проект в начале сентября, выдавая его за «психологический эксперимент», подобных которому не было на российском телевидении. Девять взрослых людей были заперты в бункере на глубине 300 метров под землей в полной изоляции от внешнего мира. По словам организаторов, только там они узнали, что принимают участие в игре с беспрецедентным призом: один миллион долларов США. Участники были подобраны по ярким типажам: торговец с рынка, стриптизерша, гомосексуалист, воспитанница интерната, книгоиздатель, игрок в казино, военный, кавказец и предприниматель, сообщает Life. На деле же, шоу оказалось слишком наигранной постановкой, и даже Ксения Собчак в качестве ведущей не смогла удержать внимание телезрителей к неудачному проекту.