Дайнеко распрощалась с шевелюрой

Вика Дайнеко кардинально сменила причёску. Еще недавно обладательница роскошной шевевлюры появилась на публике с короткой стрижкой - каре, длина которого едва достает до плеч! Что побудило Вику расстаться с волосами в то время, как все остальные звезды, наоборот, наращивают длинные локоны? - У меня сейчас в жизни такой период, что мне хочется обновлений, - говорит певица. - Я давно уже мечтала постричься, все-таки иногда нужно меняться. Я очень рада, что решилась на этот шаг. Чувствую невероятную легкость на голове, да и укладывать более короткие волосы намного проще. Так что я очень рада, а все, кто меня видит с новой прической, вначале удивляются, но потом говорят, что мне так больше идет, сообщает Life.