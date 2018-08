Лили Ален изменила название нового альбома

Известная британская певица Лили Ален (Lily Allen) изменила название своего нового студийного альбома. Пластинка, которая изначально должна была выйти в свет под названием «Stuck On The Naughty Step» теперь будет называться иначе. Певица сообщила, что решила назвать свою новую студийную работу «It's Not Me It's You». Отметим, что релиз альбома состоится 9 февраля 2009 года и включит в себя абсолютно новый материал от Лили. Помимо этого, британская дива приняла участие в записи нового альбома музыкального продюсера и ди-джея Уайли (Wiley), а также третьей студийной пластинки группы Kaiser Chiefs.