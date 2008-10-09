ШОК! Людмила Гурченко застряла в лифте

Вчера в одном из столичных ресторанов, давно облюбованных звездами, состоялась вечеринка по случаю одного из участников дизайнерского три Fresh Art - Дато. Самой долгожданной гостьей вечера стала давняя приятельница именинника Людмила Гурченко. Никакая непогода и чуть недовольный настрой мужа Сергея не сломили желания Людмилы Марковны повеселиться в этот вечер. Веселиться легендарная артистка умеет не хуже любой первокурсницы: это она продемонстрировала наглядно, исполнив зажигательную восточную песню. Гурченко дала фору любым «фабрикантам»: так лихо отплясывать не под силу даже солисткам группе «Тутси». Впрочем, закончилось ликование великовозрастной дивы неожиданно: звезда «Карнавальной ночи» застряла в лифте трехэтажного здания, где находился ресторан. Стоит отдать должное новинкам пластической хирургии - определить по мимике, испугалась Людмила Марковна или нет, было тяжело, сообщает Life.