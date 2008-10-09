На острове Собчак стала неузнаваемой

Скандальная теледива Ксения Собчак в очередной раз радикально сменила имидж. Теперь на ее прелестной белокурой головке красуются африканские дреды. В новом облике девушки также появилась брутальность. Как сообщили корреспонденту Дней.Ру в близком окружении телеведущей, Ксения стала этаким подобием Лары Крофт – она носит на бедрах ремни, на которых у героини Анджелины Джоли крепились пистолеты. Собчак же держит там рацию для оперативной связи со съемочной группой проекта Первого канала "Последний герой". Напомним, что Ксения участвует в новом сезоне шоу. Однако ей не пришлось голодать и ютиться в хижине с малознакомыми людьми, отбиваясь по ночам от москитов. Собчак имеет полный доступ к благам цивилизации, живет в комфортном гостиничном номере и на острове находится на особом положении. А все потому, что скандальная теледива – ведущая проекта. Ксении заплели африканские косички, и в некоторых ракурсах она будет совсем неузнаваема. Под влиянием нового образа Собчак даже изменила свой голос – в нем зазвучали металлические нотки. Ведущая стала жестче и в общении. Ксения не заигрывает с участниками проекта, не пытается войти к ним в доверие и стать для них "своей", не стремится разделить их тяготы. У нее иная миссия – быть бесстрастной, и, по отзывам очевидцев, это у нее хорошо получается. Но при этом Ксения не утратила своей креативности, она с удовольствием проявляет инициативу и генерирует идеи. Также она щедро раздает участникам полезные советы, к которым все прислушиваются. За исключением разве что актера Никиты Джигурды и писателя Виктора Ерофеева. Когда мужчины задумали побег с острова на первом же этапе съемок, Ксения вела долгие нудные переговоры с ними. Она использовала все свое красноречие, была изобретательна в доводах и весьма убедительна, но Джигурда и Ерофеев остались непреклонны и со скандалом покинули проект. Ксения сделала работу над ошибками. Ей вновь подвернулся случай испробовать на ком-то свои ораторские способности, и в этот раз она добилась успеха. Во время конкурса Собчак заметила, что одна из звездных участниц халтурит, в бездействии ожидая окончания испытания. Конкурс был сложный, экстремальный, неудивительно, что участница стушевалась. Но Ксению это не устроило, она отвела девушку в сторонку и, по словам очевидца, "вправила ей мозги". После разговора с ведущей приободренная звезда ринулась в самую гущу событий.