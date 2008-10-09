Пол МакКартни против McDonald's

Сэр Пол МакКартни не на шутку разозлился на мирового лидера быстрого питания. Дело в том, что в оформлении одной из закусочных McDonald's, расположенной в Ливерпуле, менеджеры использовали портреты самого МакКартни и его товарищей по группе The Beatles. Вероятно, дирекция заведения решила, что сам факт расположения закусочной в alma mater ливерпульской четверки уже является достаточным условием для использования изображений музыкантов в коммерческой деятельности без их на то согласия. Однако МакКартни, являющийся ярым поборником вегетарианского питания и здорового образа жизни, заявил, что этот поступок оскорбил его лично и призвал всех фанатов The Beatles объявить бессрочный бойкот McDonald's во всем мире. Впрочем, полномочный представитель сэра Пола в организации PETA («Люди за этичное обращение с животными») дал шанс любящим перекусить на ходу битломанам, напомнив им о возможности купить овощной бургер вместо традиционного мясного сообщает Viva!