Солист группы «Корни» едет на медовый месяц в Париж

Солист группы «Корни» Александр Бердников планирует провести медовый месяц в Париже. Певец решил исполнить самую заветную мечту молодой жены Оли и отвезти ее во Францию. Несмотря на то, что свадьба была еще в июле, молодым так и не удалось пока отдохнуть вдвоем, сообщает Life. - Саша постоянно гастролирует, все время занят,- говорит 21-летняя Оля.- Поэтому у нас еще не было медового месяца. Но совсем скоро муж берет отпуск и мы едем в Париж. На две недели. Сразу после свадьбы Оля переехала в московскую квартиру Саши Бердникова. Супруга известного музыканта, сейчас не работает. Всю себя она посвящает любимому. Ольга сама готовит мужу еду и убирает в квартире. Больше всего на свете супруги хотят детей. - Мечтаем о мальчике и девочке,- говорит Ольга.- Для дочери уже и имя придумали -Валентина. А если вдруг двойня родится, так вообще хорошо будет. Сразу отстрелялся и все!