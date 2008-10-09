Наташу Королеву удивили удобрениями

Знаменитое имя – один из факторов, на котором можно заработать неплохие деньги. Нередко звездное имя используют активные предприниматели, чтобы пополнить свой собственный кошелек. К примеру, зефир под названием "Земфира" у подавляющего большинства молодых людей ассоциируется с известной рок-исполнительницей Земфирой. И конечно, многие поклонники певицы активно раскупают это кондитерское изделие, думая, что сласти выпускает сама звезда. Земфира даже пыталась судиться с производителями брендового зефира, но победного результата не добилась. Громкие имена представителей шоу-бизнеса все чаще становятся торговой маркой. Но вот сами звезды жалуются, что такой, с позволения сказать, бизнес очень часто становится причиной разного рода неприятностей. Не так давно Наталья Бочкарева, более известная как Даша Букина из сериала "Счастливы вместе", узнала, что выпустила книгу. Произведение пышногрудой жены Гены Букина можно купить в одном из центральных магазинов Москвы. "Я была очень удивлена, узнав, что я еще и писательница, - смеется Наталья Бочкарева. – Но особенно меня поразило название книги "Как похудеть и не умереть". Эту книгу с яркой обложкой я не писала и не продаю, соответственно. А ведь кто-то обогащается!" Жена сексапильного Тарзана Наталья Королева тоже была удивлена, узнав, что торгует в прямом смысле навозом. В Новосибирске открылся "Магазин имени Натальи Королевой", к которому певица никакого отношения не имеет. Однако поклонники звезды выстраиваются в очередь, чтобы купить различные удобрения, лопаты и грабли. Хозяйку магазина нисколько не смущает собственная предприимчивость. А я что, виновата, что меня по паспорту зовут Наталья Королева? Это мое имя, и я назвала магазин в свою честь, прокомментировала ситуацию директор магазина. А Наталью Королеву, по ее словам, она даже не слушает. Сама же Королева была намного тактичнее. "Меня это забавляет, - улыбается певица. – В суд, конечно, подавать я не буду, потому что женщина, открывшая магазин, действительно моя тезка. И что я тут могу сделать?" Известный стилист Сергей Зверев тоже опасается за свое профессиональное мастерство. Дело в том, что время от времени в различных городах появляются двойники Зверева, которые зарабатывают немалые деньги на пении композиции "Я люблю тебя, Алла". Песни песнями, но вот если мошенники решат подражать не только сольной карьере Сергея, но и его таланту стилиста, то по репутации известного мастера красоты будет нанесен болезненный удар.