Анжелина Джоли не любит смотреть свои фильмы

Анжелина Джоли, оказывается, очень не любит смотреть свои фильмы. Все дело в повышенной самокритичности актрисы. "Вообще не могу видеть себя на экране. До сих пор так и не посмотрела "Особо опасен" - но слышала, что это вроде весело". Таким же образом мимо Джоли пройдет и ее новая работа "Подмена" - сыграть сыграла, а смотреть не сможет, хотя о работе с режиссером Клинтом Иствудом она отзывается восторженно. "Я хочу сниматься у него еще раз. Я ищу работу!" - пошутила Джоли в интервью MTV. Интересно - она, что же, вообще ни одного своего фильма не смотрела?