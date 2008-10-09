Сергея Лазарева назначили «свадебным генералом»

Певец Сергей Лазарев станет ведущим шоу «Свадьба твой мечты» на телеканале «Муз-ТВ». В напарницы Лазареву дали Леру Кудрявцеву – удачный выбор для подобного проекта, учитывая, что молва приписывала Сергею и Лере романтические отношения. Суть программы такова: в течение месяца четыре влюбленные пары пытаются завоевать симпатии телезрителей, пишет «Комсомольская правда». Конкурсантам нужно продемонстрировать всей стране свои пылкие чувства и умение выстраивать отношения. Лучшая пара определится по итогам зрительского голосования. Им наградой будет та самая «свадьба мечты» – пышное торжество, которое можно будет провести где угодно, сообщает Showbiz Media.