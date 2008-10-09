Николая Баскова избавили от прошлого

Николай Басков окончательно избавился от семейного прошлого. Певец развенчался со своей бывшей супругой Светланой Шпигель. Напомним, несколько лет назад после очередной ссоры супруги решили обвенчаться. Говорят, втайне от родителей исповедующая иудейство Светлана приняла православие. Но это не спасло супругов от семейного краха. Недавно Басков подал прошение в Киево-Печерскую лавру о развенчании его брака. И вот на днях просьба была удовлетворена. Заметим, что бывшая супруг певца Светлана была не в курсе намерений Баскова развенчаться и выразила удивление, что бывший муж не поставил ее в известность. Сейчас-то, надеюсь, она узнала новость не из газет...