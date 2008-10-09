Хабенский потратил гонорар за «Адмирала» на лечение жены

Солидный гонорар за роль Александра Колчака в фильме «Адмирал» Констатин Хабенский потратил на лечение любимой супруги Анастасии. Друга поддерживает и акрет Михаил Пореченков: дивиденды с его картины «Сказка 21» так же пойдут в помощь Анастасии Хабенской. Общая сумма, которую удалось собрать двум артистам, составляет около 600 000 долларов. Съемки в эпохальной патриотической картине «Адмирал» длились долгих два года. Тогда, в начале съемочного пути, Хабенский и в страшном сне не мог предположить, на какие нужды понадобятся ему эти деньги, выстраданные потом и кровью. Сейчас он, кажется, не пожалел бы любых миллионов евро, лишь бы вылечить Настю. Как близкий родственник ведет себя и его друг, которые поддерживает его уже долгие годы, Михаил Пореченков - актеры его фильма «Сказка 21» отказались от гонораров, и эти финансы отправились в Америку супруге Хабенского. Напомним, сейчас она проживает в Лос-Анджелесе, и недавно выписалась из клиники, так как врачи стали отмечать, что ее состояние заметно улушилось. Напомним, прошлой зимой гонорар за «Иронию судьбы-2», где Константин так же, как и в «Адмирале», сыграл с Елизаветой Боярской и Сергеем Безруковым, тоже был потрачен на лечение у американских докторов. - Константин - сильный и благородный человек, - рассказывали уже тогда доктора клиники «Седарс-Синай». - Доктор Мозер Франклин, светило медицины, часто повторяет, что восхищен тем, с какой беззаветной любовью и нежностью относится этот русский к своей жене. Он мужественно переносит все удары судьбы и беспрекословно исполняет все, что ему говорят врачи, не жалея денег на лекарства.