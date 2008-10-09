Британский комик сорвал дефиле Prada

Неделя в Милане прошла, но помнить ее будут еще долго. И не только благодаря показам моды, но и шокирующей выходке, связанным с ними. Как сообщает Reuters, известный по своей роли нелепого казахского журналиста Бората Согдиева британский комик Саша Барон Коэн (Sacha Baron Cohen) сорвал представление новой коллекции Prada. Он каким-то образом проник за кулисы и бесцеремонно прошелся по подиуму в разноцветном тряпье, среди которого был даже подвешенный ботинок. Судя по всему, это была несанкционированная пародия на всю современную моду, где дизайнерские туалеты порой, в самом деле, заставляют тебя задуматься: а не прикол ли это над нами, зрителями и потребителями. В данный момент Коэн занят в фильме "Бруно", главным героем в котором является одноименный австрийский журналист нетрадиционной ориентации. Он смазлив, белокур, работает в глянце и пишет о моде. В общем, полный антипод усатого горе-мачо Бората. И именно в этом образе актер решил заявиться на Неделю высокой моды в Милане. Вы, должно быть, спросите, почему охранники сразу не вывели актера прочь. Дело в том, что для роли Коэн сбрил свои легендарные по роли в "Борате" усы и поэтому остался незамеченным. Ему удалось дойти фактически до конца подиума, когда он, наконец, был пойман охранниками и передан в руки полиции. Но обвинения шкодливому актеру так и не предъявили. Практически сразу после поимки его отпустили восвояси. Как пошутило британское издание Independent, "дизайнер Агата де ла Прада, чей показ был сорван выходкой Коэна, выглядела огорченной. Думаем, она едва ли теперь отстоит в очереди за билетами на его фильм". Однако, как оказалось, показ Prada не единственный отличился скандалом. Точно так же Коэн попытался испортить дефиле Iceberg, а потом и Dsquared, но ему вовремя помешали охранники. Миланская провокация стала последним эпизодом съемки фильма Коэна, который должен выйти на экране в следующем году.